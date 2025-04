Il était très proche de signer : comment Anderlecht a perdu Ezechiel Banzuzi... et de nombreux millions d'euros au profit d'OHL

Ezechiel Banzuzi, le milieu de terrain néerlandais de 20 ans, semblait en route pour Anderlecht en juin 2023. La jeune révélation du NAC Breda avait fait forte impression en deuxième division néerlandaise et était impressionné par le professionnalisme de Neerpede.

En juin 2023, Ezechiel Banzuzi allait quitter le NAC Breda et était proche de s'engager au Sporting d'Anderlecht. À la surprise de tous, il a finalement choisi OHL, qui l'a recruté pour un peu plus d'un million d'euros. Son choix était réfléchi : à Anderlecht, il aurait dû passer par les RSCA Futures, alors qu'à Louvain, il a directement intégré l'équipe première et est même devenu titulaire dès ses débuts.

Sportivement, ce n'était pas un pas en arrière pour lui. Banzuzi a reçu la confiance, est devenu un élément clé et a acquis de l'expérience en Jupiler Pro League. En près de deux saisons, il a disputé 71 matchs, marquant 6 buts et délivrant 6 passes décisives. Il est également devenu international avec les moins de 21 ans des Pays-Bas.

Anderlecht ne voulait pas barrer les jeunes de Neerpede

À Anderlecht, la question est restée de savoir si son potentiel avait été correctement évalué. Le club a choisi de ne pas offrir de salaire élevé et ne voulait pas bloquer les jeunes prometteurs de Neerpede. Des joueurs comme Leoni, Stroeykens et Verschaeren étaient alors préférés sur le plan sportif.

Banzuzi ne l'a jamais dit ouvertement, mais il se sentait clairement sous-estimé. Ses performances à Den Dreef ont confirmé qu'il avait trop de talent pour simplement suivre le programme des RSCA Futures. Le choix du temps de jeu immédiat s'est révélé crucial dans son développement.

Le RB Leipzig, club de Loïs Openda, Arthur Vermeeren, Maarten Vandevoordt et peut-être bientôt Alexander Blessin (lire ici) a vu son potentiel et a payé 15 millions d'euros pour ses services. Un scénario qu'Anderlecht regarde sans aucun doute avec des sentiments mitigés.