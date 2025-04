Rassurant après le match à Anderlecht : une double bonne nouvelle pour Genk dans le choc contre le Club de Bruges

Genk a commencé ses Playoffs par un 6 sur 6. Le Racing espère bien pouvoir compter sur un groupe au complet contre le Club de Bruges.

Après les victoires contre La Gantoise et Anderlecht, Genk s'apprête à disputer l'un des matchs les plus importants de ses Playoffs contre le grand rival pour le titre qu'est le Club de Bruges. Les regards se tournaient vers Jarne Stecukers et Matte Smets.

Le premier cité n'était pas de la partie au Lotto Park suite à une alerte au niveau de la cheville. Mais les tests réalisés sont rassurants, ne montrant aucun dommage structurel.

Plus de peur que de mal

Ce mercredi, Steuckers était à nouveau présent à l'entraînement collectif. Pour l'instant, il se contente d'un peu de course, mais tout semble se passer comme prévu. Selon Het Belang van Limburg, tout laisse à penser qu'il sera bien présent face aux Blauw en Zwart.

Il en va de même pour Matte Smets. Le jeune défenseur central avait une subi une solide faute au début du match contre Anderlecht, il était absent de l'entraînement hier, souffrant de maux de tête. Lui aussi a fait son retour à la séance d'aujourd'hui et devrait être opérationnel.

Genk compte pour l'heure quatre points d'avance sur le Club de Bruges. Les deux anciens de Saint-Trond ne seront pas de trop pour tenter de faire le trou en tête du classement.