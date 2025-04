Deux clubs belges pour la prochaine Ligue des Champions ? On s'en rapproche très fort, mais deux conditions vont tout décider

Le week-end dernier, les résultats au Portugal ont très bien arrangé... le Club de Bruges. En effet, le Benfica Lisbonne a repris la tête du championnat après sa très large victoire à Porto (1-4) laissant le Sporting de Zeno Debast, accroché contre Braga, à la deuxième place. Chez eux comme en Belgique, seul le premier est directement qualifié pour la phase de ligue de C1. Le deuxième participe aux tours préliminaires.

Si ces résultats sont une bonne nouvelle, c'est parce que le SL Benfica, tout comme le FC Porto, compte un meilleur coefficient UEFA que le Club de Bruges. S'il ne termine pas champion du Portugal mais bien deuxième, Benfica sera le premier club repêché en phase de ligue dans le cas où le vainqueur de l'Europa League est déjà qualifié via son championnat domestique (voir ci-dessous).

Le FC Porto serait le deuxième club repêché, mais il occupe actuellement la quatrième place du championnat, à dix points du Sporting Portugal, et semble donc hors de portée. Le Club de Bruges, troisième à ce petit jeu, devient donc le favori pour être repêché en cas de deuxième place en Pro League. Derrière les Blauw & Zwart, c'est Feyenoord qui doit espérer que Bruges termine ailleurs qu'à la deuxième place.

Il y a cependant une condition non-négligeable pour que le Club de Bruges puisse se qualifier en étant deuxième. Il faut que le vainqueur de l'Europa League (qui gagne un billet pour la C1 en soulevant le trophée) soit déjà qualifié via son championnat domestique. C'est de cette manière que le ticket serait reversé à Benfica, Porto, Bruges ou Feyenoord.

Pour le moment, le Club de Bruges doit espérer que l'Athletic Bilbao ou l'Eintracht Francfort, dans le top 4 de leur championnat, remporte l'Europa League. Une victoire de la Lazio ou de Lyon pourrait aussi arranger le FCB s'ils remontent un petit peu au classement. L'OL est cinquième et devrait terminer dans le top 3 pour être qualifié via la Ligue 1, la Lazio est sixième et devrait finir dans le top 4.

Il ne faut pas, par contre, que Manchester United, Tottenham, les Rangers ou Bodo/Glimt remporte cette Europa League. Ces clubs ne se qualifieront pas, ou ne sont pas qualifiés (dans le cas du championnat norvégien où le ticket est déjà distribué) via leur championnat domestique et prendraient donc le ticket qualificatif pour la Ligue des Champions, dont le Club de Bruges ne pourrait pas hériter.

