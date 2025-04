🎥 Le money-time, c'est maintenant en D1 ACFF : Eden Hazard l'a bien compris et se montre présent pour supporter son club de cœur

Tubize-Braine est engagé dans la course au titre en D1 ACFF. Pour le match crucial face à Mons, la RUTB pourra compter sur un soutien de choix : Eden Hazard sera présent.

On arrive dans le money-time en D1 ACFF. Quatre journées avant la fin des Play-Offs, deux équipes semblent encore en mesure de décrocher le titre et la montée en Challenger Pro League : l'Olympic Charleroi et Tubize-Braine.

Les deux premiers comptent sept et cinq points d'avance sur le troisième, le RAEC Mons, mais les rencontres face aux Montois et Virton restent des fameux pièges pour les prétendants à la Challenger Pro League.

Samedi soir pourrait d'ailleurs marquer un nouveau tournant dans ces Play-Offs, puisque l'Olympic recevra Virton tandis que Tubize-Braine accueillera Mons. Une rencontre pour laquelle la RUTB pourra compter sur un soutien de choix.

Eden Hazard présent pour encourager Tubize-Braine contre Mons

En effet, Eden Hazard sera présent dans les tribunes pour supporter ses couleurs de cœur et continuer à croire à un retour de la ville de Tubize dans le football professionnel. De quoi, on s'en doute, sérieusement motiver les troupes.

Le 26 avril, Tubize-Braine accueillera l'Olympic Charleroi pour le dernier grand choc de la course au titre. Pour rappel, seul le premier sera promu en Challenger Pro League.