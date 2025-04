"Je me suis demandé si je n'avais pas perdu six mois" : un ancien du Standard avoue ne pas avoir fort apprécié son séjour à Sclessin

Il y a un an, le Standard a définitivement cédé Romaine Mundle à Sunderland. Il ne garde pas de grands souvenirs de son passage à Liège.

Acquis gratuitement à Tottenham en juillet 2023, revendu près de deux millions six mois plus tard : sur le papier, le passage de Romaine Mundle au Standard est une belle opération comptable. Mais sur le terrain, le jeune ailier anglais n'avait pas laissé une aussi bonne impression.

Alors qu'il s'était distingué à Tottenham en intégrant l'entraînement de l'équipe première à l'initiative d'Antonio Conte, Mundle n'a pas réussi à décrocher la moindre titularisation avec l'équipe première du Standard, jouant plus souvent avec le SL 16 en D1B.

Il est revenu pour The Athletic sur cette période délicate : "Les premières semaines, je me suis dit : ‘Wow, je suis dans un autre pays avec un autre style de football’. C’était un grand changement : la façon dont je mangeais, une nouvelle culture, découvrir de nouvelles façons de jouer. Je venais de Tottenham, où tout était fait pour vous, et je me retrouvais dans un nouvel environnement', débute-t-il.

Plus à son aise en Angleterre

"La situation financière était difficile. J’allais à l’entraînement et je voyais certaines choses, mais je devais évacuer ces pensées. Chaque fois que je montais sur le terrain, toutes les pensées et les problèmes disparaissaient", poursuit-il.

Le contexte n'était pas favorable, il est donc rapidement retourné en Angleterre : "Au début, je voulais partir en prêt, mais Sunderland est venu vers moi et m’a expliqué son projet. Je venais à peine de déballer mes affaires à Liège que je devais les remettre dans ma valise et quitter le pays. Mais j'étais reconnaissant envers Sunderland qui m'a donné cette chance, car je me suis demandé si je n'avais pas perdu six mois en Belgique".