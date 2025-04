Six jeunes joueurs en route vers le noyau A, faire rentrer de l'argent pour renforcer deux postes clés : Olivier Renard annonce la couleur pour l'été d'Anderlecht

Olivier Renard a donné lors du récent Fan Council des explications sur les projets du club pour le prochain mercato estival. Parmi ceux-ci, les jeunes joueurs et les priorités de transfert ont été abordés.

Olivier Renard affirme que plusieurs jeunes issus des RSCA Futures ont de grandes chances d'être intégrés dans l'équipe première. "Goto, Sternal, Kanaté, Maamar, De Cat et Tajouart sont tous en passe d'effectuer le grand saut". Parmi eux, plusieurs ont déjà eu l'occasion de montrer au noyau A ce qu'ils avaient dans le ventre.

Le premier mercato d'Olivier Renard à Anderlecht avait été animé, il ne devrait pas en être autrement cet été. En ce qui concerne les transferts entrants, le Sporting se concentre sur plusieurs positions. "Un défenseur central devient une priorité, surtout si Vertonghen prend sa retraite et si Adryelson part. De plus, nous sommes préparés à un possible départ de Dolberg, donc un attaquant est également une piste", a ajouté Renard. Il s'agira sans doute des dossiers prioritaires, des profils supplémentaires sont également envisagés dans d'autres lignes.

Le chantier continue

En ce qui concerne les départs, aucune promesse n'a encore été faite. "Nous devons tenir compte des contrats arrivant à échéance, notamment ceux d'Adryelson, Edozie et Dendoncker. Mais les départs certaines n'ont pas encore été déterminés", a précisé Renard.

Le club souhaite également vendre pour dégager des fonds supplémentaires. "Ce n'est pas parce que nous rencontrons des difficultés financières mais pour libérer de l'espace pour de nouveaux investissements. C'est une stratégie délibérée". Cette approche s'est déjà traduite par des actions cet hiver.

Ainsi, quelques renforts ont déjà été recrutés en janvier en vue de la saison prochaine. "Huerta, Hey et Hatenboer ont déjà été recrutés comme investissements à long terme", explique Renard. "Et avec l'argent des départs comme celui d'Amuzu, nous avons également pu investir dans de jeunes talents comme Kanaté et Sternal".