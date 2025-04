🎥 "Une erreur du gardien" : Thibaut Courtois descendu en flammes par un "spécialiste des coups francs" après le doublé de Declan Rice

Wesley Sneijder, on le connaît : excellent milieu offensif ayant notamment porté haut les couleurs de l'Inter Milan, l'international néerlandais a toujours été une forte personnalité, qui a rarement eu la langue dans sa poche.

Désormais consultant pour la chaine de télévision néerlandaise Ziggo Sport, il était sur le plateau ce mardi soir pour analyser la rencontre de Ligue des Champions entre Arsenal et le Real Madrid.

Une rencontre spectaculaire qui a vu Declan Rice inscrire deux coups francs n'ayant laissé aucune chance à Thibaut Courtois... selon l'avis général. Ce n'est, par contre, pas du tout le cas de Wesley Sneijder.

Wesley Sneijder claimed that THIS free kick was a mistake from the wall and Courtois.. ūüė≥ pic.twitter.com/3WspnqfrSQ