"Les joueurs font honte au club, il est coupable" : un entraîneur belge plus contesté que jamais par les supporters

Willem II est au plus mal en Eredivisie. Peter Maes est plus contesté que jamais. Finira-t-il la saison ?

C'est une petite colonie made in Pro League dont Peter Maes s'est entouré à Willem II. Thomas Didillon-Hödl, Rob Nizet, Mickaël Tirpan, Boris Lambert, Cisse Sandra, Kyan Vaesen et Youssuf Sylla composent ainsi l'effectif.

Mais la situation est tendue. L'équipe reste sur six défaites consécutives et n'a plus gagné depuis 12 matchs, cela remonte au mois de décembre. Willem II occupe actuellement la position de barragiste et est à six points des premières équipes hors de la zone rouge.

La crise se prolonge

Vu l'état de forme des promus, un retour immédiat en deuxième division n'est pas à exclure. Comme souvent dans ces cas-là, les regards se tournent vers l'entraîneur. Les banderoles affichées par les supporters au siège du club n'épargnent pas Peter Maes.

"Les joueurs font honte au club, Maes est coupable", peut-on lire. La colère cible aussi la direction du club : "Suite à un manque de vision, la priorité du club est désormais le court terme", ont également inscrit les supporters. "Deux points depuis la trêve hivernale, l'intérêt du club prime désormais", peut-on aussi lire.

Peter Maes avait acquis un certain crédit en menant l'équipe à la montée il y a un an. Parviendra-t-il à sauver sa peau et la place de l'équipe au sein de l'élite néerlandaise ?