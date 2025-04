"Parfois, ça m'agace" : un Diable Rouge à coeur ouvert sur son manque de temps de jeu en club

Le Borussia Dortmund joue en ce moment au FC Barcelone. Julien Duranville a une nouvelle fois commencé la rencontre sur le banc.

En décembre dernier, Julien Duranville était titulaire pour le premier affrontement de la saison entre Barcelone et Dortmund lors de la première phase de la Ligue des Champions. Il avait profité de cette occasion pour se montrer et donner le tournis à la défense catalane.

Mais aujourd'hui, l'ancien Anderlechtois démarre le match sur le banc. Une habitude depuis quelques semaines et l'arrivée de Niko Kovac : Duranville n'a été invité à monter au jeu qu'une fois au jeu lors des neuf derniers matchs. Pour sa première saison sans trop de blessures, il s'attendait sans doute à jouer plus.

Duranville doit prendre son mal en patience

Le jeune Diable Rouge s'est confié sur cette situation au micro Pickx + Sports : "Est-ce que cela me dérange ou me met au défi ? Un peu des deux. Je suis très compétiteur, donc parfois ça m'agace de ne pas jouer ou de rester sur le banc. Mais je peux relativiser. J'ai essayé de me vider un peu la tête. Maintenant, c'est à moi de prouver que j'ai encore ma place en sélection. Quand je joue, je ne pense pas trop à ce qui se passe, ni à pourquoi je ne touche pas le ballon. Je dois plutôt laisser parler ma créativité et mon jeu, et surtout prendre mes responsabilités", explique-t-il.

Il faut dire qu'avec des garçons comme Adeyemi, Gittens, Beier ou Reyna, la concurrence est rude : "Cela crée un certain esprit combatif au sein de l'équipe. Tout le monde veut prouver sa valeur pour pouvoir jouer".

Julien Duranville veut revivre des émotions comme ce match contre Barcelone il y a quelques mois : "Personnellement, ce premier match a été d'une importance capitale. Cela m'a donné encore plus envie de continuer à progresser et de rêver de ce genre de matches". Son retour au sein du noyau des Diables Rouges passera également par un temps de jeu plus important dans la Ruhr.