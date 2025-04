100 matchs... en moins de deux saisons : le "Pedri de Pro League" s'apprête déjà à passer un nouveau cap important

Tout le monde se rappelle de cette image de Pedri, le milieu de terrain espagnol du FC Barcelone, avant la demi-finale de l'Euro contre l'Italie. Visage très marqué dès le coup d'envoi, il disputait son... 73e et dernier match de la saison.

Un total que n'a pas encore atteint Noah Sadiki, mais tout de même. Arrivé à l'Union Saint-Gilloise il y a moins de deux saisons en provenance du Sporting d'Anderlecht, le Congolais a passé un cap important sur la pelouse de La Gantoise, samedi dernier.

En effet, le jeune milieu de terrain de 20 ans a déjà disputé son... 100e match pour le compte des Unionistes (53 la saison dernière, 47 cette saison). En moins de deux saisons, donc. Un total absolument délirant.

Délirant, mais pas si surprenant. Dès son arrivée, le jeune produit de Neerpede a été d'une importance capitale au milieu de terrain et n'a cessé de monter en puissance. Il est rapidement devenu indéboulonnable et l'un des meilleurs du championnat dans son registre.

Avec près de 20 rencontres de Coupe d'Europe et 80 de Jupiler Pro League au compteur, l'international congolais (4 sélections) a déjà acquis une certaine expérience malgré son jeune âge et semble déjà prêt à prendre la route d'un des grands championnats européens.

Sous la houlette de l'agent Meïssa Ndiaye, très actif sur le marché français qui gère notamment les intérêts de Marcus Thuram et Michy Batshuayi, Sadiki serait déjà dragué par Lyon et Wolfsburg depuis quelques semaines (lire ici). A deux ans de la fin de son contrat au Parc Duden, il semble déjà se rapprocher d'un départ... mais semble avoir acquis toute la maturité nécessaire pour le faire.

🗣️ "Union did everything to make me the player that I am now. So, I'm very happy to be here."



Noah Sadiki. 1️⃣0️⃣0️⃣ games for La Royale Union Saint-Gilloise. 💛💙 pic.twitter.com/uEGAiMA4Qm