Surprenant : Anderlecht a approché un ancien coach champion avec... le Club de Bruges pour remplacer Brian Riemer

Alfred Schreuder, l'entraîneur néerlandais qui a mené le Club de Bruges vers le titre en 2022, a été aperçu dimanche au Bosuil pour le match entre l'Antwerp et le Club. Il a mis fin à toutes spéculations, mais a fait une étonnante révélation.

Champion avec le Club de Bruges en 2022 puis parti à l'Ajax, Alfred Schreuder n'est pas resté longtemps sans poste après son limogeage du club ajacide en janvier 2023. Il a trouvé un banc aux Émirats arabes unis, d'abord à Al Ain FC, puis à Al-Nasr SC à Dubaï. Avec ce dernier club, il est actuellement huitième de la UAE Pro League.

Cependant, une pause se profile bientôt pour le Néerlandais, comme il l'a confié dans un entretien accordé au Nieuwsblad après avoir été aperçu dimanche au Bosuil pour la rencontre entre l'Antwerp et le Club de Bruges. "Encore sept matchs et je m'arrête un moment. Je prends au moins six mois de vacances. Depuis mes quatorze ans, je suis dans le football, il est temps de ralentir un peu."

Alfred Schreuder a été approché par Anderlecht après le départ de Brian Riemer

Schreuder a également fait une confidence remarquable : en novembre 2024, il y a eu un bref contact avec Anderlecht après le départ de Brian Riemer. Finalement, les Mauves ont choisi David Hubert pour le remplacer. L'Antwerp, où un changement d'entraîneur est assez imminent, est désormais mentionné comme destination possible.

Cependant, Schreuder nie formellement que sa présence à Bosuil ait un rapport avec ça. "J'étais aux Pays-Bas avec mon fils et j'ai décidé d'aller regarder un match du Club Brugge. C'est tout ce qu'il y a à dire", assure-t-il.

La relation avec le Club est toujours aussi forte pour lui. Il entretient de bons contacts avec l'équipe médicale, le personnel médiatique et le team manager Michael Vijverman. "J'y ai passé un super moment", conclut-il. Un retour en Belgique n'est pas exclu, mais pas immédiatement.