Un Bruges "qui aurait pu gagner 5-0" : "C'est quand même incroyable qu'on se fasse peur comme ça !"

Maxim De Cuyper n'était pas ravi que le Club de Bruges ait failli se faire rattraper en fin de rencontre ce dimanche. Il est vrai que les Blauw & Zwart n'auraient jamais dû se faire peur à ce point.

Maxim De Cuyper n'était pas aussi heureux qu'il aurait dû l'être après la victoire de Bruges dans un topper dominé de bout en bout... ou presque. "C'est quand même incroyable que nous parvenions à nous faire peur comme ça en fin de match", pestait le latéral brugeois au micro de DAZN.

De Cuyper a dû sauver, sur la ligne, l'une des balles de 2-2 du RSC Anderlecht en toute fin de rencontre. Et sans la maladresse de Zanka, les Mauves arrachaient un partage totalement immérité. "Si nous gagnons ce match 5-0, il n'y a rien à redire. Et pourtant, nous finissons par souffrir. C'est vraiment l'histoire de notre saison, il faut être plus efficace", regrette le Diable Rouge.

On sentait cependant ce scénario se préciser au fur et à mesure que Bruges manquait ses occasions. "J'en ai parlé avec Simon (Mignolet), en disant que je sentais ça arriver. Et pourtant, nous faisons un bon match, même un très bon match", déclare Maxim De Cuyper.

En semaine déjà, Bruges avait dominé Milan sans marquer et avait fini par s'en mordre les doigts. "Notre pressing a porté ses fruits ce dimanche, cela fait partie de notre jeu", se réjouit De Cuyper. "Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions et en première période, nous ne concédons rien".

Heureusement pour les Gazelles, la victoire est au bout. Mais il faudra en effet faire quelque chose pour ce manque d'efficacité récurrent...