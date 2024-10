Les bourreaux d'Anderlecht et du Standard bien représentés, le leader en force : découvrez notre onze du weekend

Comme chaque lundi, nous vous proposons notre équipe type du weekend. Certains choix ont une nouvelle fois été compliqués.

Gardien

Dans les cages, nous choisissons un joueur du Cercle Bruges. Maxime Delanghe a réalisé un match très solide contre l'Union et a maintenu son équipe en course pour finalement remporter les trois points au Parc Duden. Une prestation qui tombe à point puisque le Cercle a justement recruté un nouveau gardien suite à la blessure de Warleson.

Défense

Zakaria El Ouahdi semble devenir de plus en plus fort chaque semaine. Utilisé à toutes les sauces et bon dans chaque zone du terrain, nous l'intégrons dans notre trio défensif, à l'image d'un Clinton Mata. Au centre, un autre joueur du Cercle de Bruges. Christiaan Ravych fait partie de ceux qui n'ont pas pu accompagner l'équipe en Islande en Conférence League, mais s'est montré très solide contre l'Union.

© photonews

À côté de lui, un deuxième joueur de Genk. Matte Smets est en train de devenir rapidement le meilleur défenseur central de Belgique. Domenico Tedesco ne pourra bientôt plus se passer de lui.

Milieu de terrain

L'entrejeu de ce lundi est plutôt copieux. A droite, Patrick Pflücke a marqué et a offert une passe décisive sur les deux premiers buts de Malines. L'Allemand est devenu un véritable meneur du KV. Et que dire de Tjaronn Chery...toujours parmi les meilleurs joueurs du weekend et lui aussi doublement décisif contre le Standard. Son but et son assist valent le détour.

Place ensuite au duo du Club de Bruges qui a rendu fou Anderlecht. Hans Vanaken a fait ce qu'il voulait et a distribué le jeu comme à son habitude. Sa passe décisive pour Chemsdine Talbi était un modèle du genre. Christos Tzolis a lui aussi fait beaucoup de mal au Sporting. Killian Sardella a, à l'image de toute l'équipe, vécu un match très difficile.

Attaque

En attaque, difficile de passer à côté des deux meilleurs buteurs du championnat. Avec ses deux buts pour Saint-Trond (deuxième doublé de rang, cinquième but en octobre), Adriano Bertaccini a aidé les Canaris à retrouver le chemin de la victoire. Et encore, il aurait pu ajouter quelques buts à son compteur.

Auteur de son huitième but, Tolu Arokodare est lui aussi incontournable. Sans compter que le grand Nigérian a également provoqué un penalty contre La Gantoise. Et puis il y a Vincent Janssen. Le Néeralandais évolue à son tout meilleur niveau. Utile en attaque et dans l'entrejeu par ses décrochages, et n'oublie pas de se montrer efficace (un but et un assist contre le Standard). De quoi passer devant Roméo Vermant dans notre onze. Auteur de l'ouverture du score contre Anderlecht, le jeune Brugeois était déchaîné mais devrait avoir d'autres occasions de se montrer s'il continue de la sorte.