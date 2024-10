Pire encore que Thibaut Courtois : Gift Orban incendié pour son commentaire après la défaite de Lyon

Lyon a été contraint au partage contre Auxerre hier soir. Gift Orban a encore perdu du crédit auprès des supporters lyonnais.

Arrivé de La Gantoise contre 14 millions en janvier dernier, Gift Orban avait laissé une bonne première impression aux supporters des Gones. Si les joueurs ont rapidement découvert son côté décalé, voire déjanté, sa spontanéité a plu aux supporters.

Mais sur la longueur, la relation semble se compliquer. Le temps de jeu du Nigérian se raréfie d'ailleurs de semaine en semaine. Il n'a ainsi plus joué une minute en Ligue 1 depuis plus d'un mois et n'était même pas dans le groupe contre Auxerre. Mais il est tout de même parvenu à se faire remarquer.

Une implication toute relative

Après la rencontre, il a ainsi commenté "Top" sous la célébration Instagram de Sinaly Diamonde, l'Auxerrois auteur d'un but et d'un assist contre l'OL. Un commentaire qui rappelle le like de Thibaut Courtois sur le post de Jude Bellingham à l'occasion de son but contre la Belgique en mars dernier.

Et non ceci n’est pas un montage mesdames et messieurs pic.twitter.com/WVXpycyWzL — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) October 27, 2024

Sauf que là où Courtois avait déjà quitté la sélection depuis un petit temps, Gift Orban est tout de même sous contrat à Lyon jusqu'en 2028. Il a donc été contraint de s'expliquer.

L'ancien Gantois affirme qu'il n'avait...pas vu qu'il s'agissait du but contre son équipe. Cette après-midi, les supporters lyonnais ne savaient toujours pas dire s'il est préférable que sa justification soit vraie ou non.