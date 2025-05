De fierté du RFC Liège à meilleur buteur de D1A ? "Ce petit con traîne toujours dans le coin"

Plusieurs décisions sont déjà tombées dans les différents Playoffs. Mais la course au titre de meilleur buteur reste ouverte.

Avec 5 buts et 3 assists en 6 matchs de Playdowns, Adriano Bertaccini a encore sorti le grand jeu pour assurer le maintien de Saint-Trond. Le Carolo de 24 ans a encore marqué contre Courtrai samedi, son 21e but de la saison, de quoi passer devant Tolu Arokodare au classement des meilleurs buteurs du championnat.

"Ouais, ce petit con traîne toujours dans le coin", s'esclaffe le Nigérian, interrogé par Het Laatste Nieuws. L'attaquant de Genk a encore deux matchs pour s'emparer du Taureau d'or, là où Bertaccini a fini sa saison : "Et il y a Kasper Dolberg (18 buts) qui est là aussi. C'est un combat sympa".

La lutte jusqu'au bout

Quoiqu'il en soit, Tolu peut être satisfait de ses progrès ces derniers mois : "Je suis fier de ma saison. J'ai plutôt bien joué, même si j'ai l'impression qu'il y avait plus à gagner". Il avoue ainsi que ses trois buts en Playoffs lui laissent un goût de trop peu.

La dernière interview d'Arokodare dans le Limbourg ? "Aucune idée. Je vois des rumeurs surgir partout. C'est amusant à lire, parfois même surprenant. Cette équipe est venue vous repérer, ce club est intéressé… C'est génial, car qui suis-je ? Je reste concentré sur mon jeu. Je me dis que si je suis performant, l'intérêt va s'accentuer".

Derrière la course au Taureau d'or, Adriano Bertaccini, Tolu Arokodare et Kasper Dolberg ont joué un rôle majeur dans la saison de leur équipe respective. Où en serait Anderlecht sans Dolberg ? Et Saint-Trond sans son attaquant préféré ? Ce n'est pas pour rien que les trois hommes suscitent la convoitise pour cet été.