🎥 Buteur, Romelu Lukaku répond aux critiques de la meilleure des manières

Ce but est déjà le 5e de Big Rom avec le Napoli. Il a également délivré 3 passes décisives en 8 rencontres disputées. Espérons pour lui qu'il continue à progresser dans sa nouvelle équipe et qu'il rejoigne en pleine forme prochainement les Diables Rouges. Naples s'est finalement imposé sur le score de 0-2. Khvicha Kvaratskhelia est l'autre buteur de la rencontre. Au classement, le club de Lukaku consolide sa première place avec 25 points, tandis que l'AC Milan se trouve à la 8e position avec 14 points (un match en moins).

ūüö®‚öĹÔłŹ GOAL



5' Romelu Lukaku



An amazing start for Napoli who lead 1-0 inside five minutes! ūü§©



Milan 0-1 Napoli