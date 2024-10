Le tout premier match de Jonathan Legear comme entraîneur principal : "C'est un soulagement"

Les derniers jours ont été agités à Verlaine. La victoire de ce weekend contre Onhaye a fait du bien.

La semaine dernière, Verlaine a été secoué par la démission de son entraîneur Mourad Lachhab. Coach de l'équipe depuis plus d'un an et déjà présent au club précédemment, il a pris ses responsabilités suite aux mauvais résultats de l'équipe (huit matchs sans victoire, dont une série de quatre défaites de rang).

Ce weekend, c'est donc son T2 Jonathan Legear qui a repris le groupe face à Onhaye. Une première réussie puisque Verlaine s'est imposé 2-1 grâce à un doublé de Sami Choukri en première mi-temps.

"C'est un soulagement pour le travail effectué par les joueurs tout au long des dernières semaines. La préparation a été dure, ils se donnent à 100% aux entraînements. La mentalité est bonne, il ne manquait que les résultats. Je suis content pour eux, ce sont de bons joueurs, de bons gars" explique Legear sur les canaux du club.

Verlaine relancé ?

Mais il ne souhaitait pas tirer la couverture à sa présence comme T1. Le club est encore très attaché à Mourad Lachhab : "La victoire d'aujourd'hui est aussi dédiée à 80% à Mourad, c'est quand même lui qui a pris les commandes depuis le début. J'ai modifié deux ou trois choses, mais la victoire lui revient".

Ce résultat peut-il servir de déclic ? "On mérite six ou sept points en plus depuis le début de saison. A un moment, il fallait bien que ça tourne, ça arrive aujourd'hui. Certains diront que c'est dû au changement de coach, à d'autres consignes, tout ça on ne le saura pas. Mais la victoire va faire du bien, comme récompense pour l'implication des joueurs".