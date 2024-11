Malick Fofana (buteur) joue un très mauvais tour à Thomas Meunier

Chez nos voisins, le choc entre le LOSC et l'OL ouvrait la 10e journée de Ligue 1.

Thomas Meunier et Malick Fofana étaient au coup d'envoi de ce choc sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy entre Lille et Lyon. Dans une partie qui commençait fort, Thomas Meunier trouvait la barre transversale peu avant le quart d'heure. Le Diable Rouge était seul au point de penalty pour reprendre un centre, mais sa reprise était contrée par Tagliafico et déviée sur la barre.

L'ancien Gantois Jonathan David (17e) ouvrait finalement le score peu après, profitant d'une grosse erreur de la défense de l'OL. Après une première période dominée par le LOSC face à des Lyonnais un peu en difficulté, Thomas Meunier passait tout près de faire le break peu après le repos, mais sa frappe passait à côté des cages de Perri.

Côté Lillois, Matias Fernandez-Pardo montait au jeu pour la dernière demi-heure de jeu. Lille gérait son avance mais Lyon se montrait plus entreprenant au fil de la partie. Et après un but refusé à Maitland-Niles (79e), Malick Fofana égalisait dans les arrêts de jeu. Le Belge profitait du travail et du service de l'ancien joueur d'Arsenal avant de reprendre son centre du pied droit.

L'OL s'est arraché pour prendre un point dans le Nord alors que Lille pourra avoir des regrets. Le LOSC passe tout de même devant Marseille à la troisième place, alors que Lyon reste cinquième.