Jorthy Mokio fait le chemin inverse de Jan Vertonghen : "Je m'intéresse beaucoup à son parcours"

Formé en défense, Jorthy Mokio se sent désormais davantage comme un milieu de terrain après une première saison passée à l'Ajax Amsterdam.

Cette saison fut celle de la grande éclosion pour Jorthy Mokio. Après avoir quitté La Gantoise l'été dernier, le jeune belge a pu disputer une quinzaine de rencontres avec l'équipe première de l'Ajax Amsterdam, dont sept en Europa League.

Formé en tant que défenseur central en Belgique, Jorthy Mokio évolue désormais au milieu de terrain, à l'Ajax. Le joueur de 17 ans se considère comme un joueur hybride, qui aime évoluer entre les lignes.

"Je m'intéresse davantage à Jan Vertonghen, car il jouait aussi plus haut sur le terrain", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. Le joueur le plus capé de l'histoire des Diables Rouges avait, en effet, débuté sa carrière dans l'entrejeu, avant de redescendre d'un cran.

Jorthy Mokio a fait le chemin inverse et se sent à présent davantage comme un milieu de terrain, "un six ou un huit", a-t-il précisé. C'est dans ce rôle qu'il a notamment inscrit un superbe but en Coupe d'Europe, contre l'Union.

Appelé en équipe nationale pour la première fois par Rudi Garcia et autorisé à jouer les trois dernières minutes du match aller contre l'Ukraine, Jorthy Mokio cherchera, la saison prochaine, l'année de la confirmation. Il sera à peine majeur. Entre-temps, il devrait à nouveau être repris par Rudi Garcia pour le rassemblement du mois de juin.