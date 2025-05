À 22 ans, le plus jeune CEO d'Europe débarque en Jupiler Pro League et le doit à un ancien de la maison : "Il m'a tout appris du football"

Du haut de ses 22 ans, Michiel Beeuwsaert est le CEO de Zulte-Waregem, tout juste promu en Jupiler Pro League. Il est le plus jeune CEO d'un club européen professionnel.

Diplômé en électromécanique, il a donc vu l'Essevee monter en Jupiler Pro League pour sa toute première saison à la tête du club, lui qui faisait déjà partie de l'organigramme depuis quelques années.

En plus de son rôle de CEO, Michiel Beeuwsaert s'implique également dans les décisions sportives prises par le club. Il a notamment son mot à dire sur le scouting et le recrutement des joueurs.

CEO, un rôle dans la direction sportive... à tout juste 22 ans

Un quasi-rôle de co-directeur sportif, qu'il a appris à apprécier lorsqu'un certain Francky Dury était en poste. "On parlait souvent de football et il me partageait les profils dont il avait besoin. Ensuite, je cherchais des joueurs avec enthousiasme et j'essayais de les faire venir au club, même si ce n'était pas toujours possible financièrement", a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Nieuwsblad.

"Pendant longtemps, Francky a été comme un deuxième père pour moi. Je le connais depuis que j'ai environ neuf ans et tout ce que je sais sur le football, je l'ai appris de lui", a-t-il poursuivi. Michiel Beeuwsaert a réussi à faire monter Zulte-Waregem en Jupiler Pro League. Il devra désormais parvenir à maintenir le club dans l'élite du football belge.