🎥 Très bonne nouvelle pour l'Union avant l'AS Rome ?

L'Union Saint-Gilloise est, une nouvelle fois, retombée dans ses travers ce week-end. Les Unionistes ont partagé l'enjeu sur le terrain du KV Malines (1-1).

Les Bruxellois avaient tout pour l'emporter, mais ont flanché en toute fin de rencontre, encaissant un but sur corner dans des circonstances dantesques.

Ce jeudi face à l'AS Rome, les Unionistes jouent très gros. Ils ne comptent en effet qu'un point sur leurs 3 premiers matchs d'Europa League.

Heureusement, ils pourront probablement compter sur Sofiane Boufal. L'expérimenté Marocain est de retour à l'entraînement, comme le montre cette vidéo partagée par l'Union sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, Sébastien Pocognoli avait donné des nouvelles de Boufal. Celui-ci était encore censé manquer "probablement" 2 à 3 semaines de compétition. On attend donc l'annonce de la sélection afin d'évaluer sa disponibilité ce jeudi.

👊 Checking in for a big game on Thursday!



Oui, avec le retour de Boufal. đŸ‡Č🇩😉 pic.twitter.com/CzubpV95vR