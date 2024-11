Genk armé pour tenir jusqu'au bout ? Attention tout de même : le scénario catastrophe pourrait se répéter

Genk a réalisé un début de saison canon. Le mercato hivernal pourrait à nouveau être déterminant.

Genk dispose actuellement de 13 points d'avance sur le Club de Bruges en tête du classement. Mais surtout, le Racing joue le meilleur football de Belgique et semble plus avancé que ses plus proches poursuivants.

Il y a deux ans, c'était peut-être encore plus impressionnant. Sous les ordres de Wouter Vrancken, l'équipe n'avait perdu qu'une seule fois et fait match nul une fois au même moment de la saison. En 13 matchs, ils avaient déjà marqué 33 buts. À Noël, ils avaient 13 points d'avance sur l'Union.

Mais les Limbourgeois s'étaient totalement écroulés en deuxième partie de saison, avec cinq défaites et sept matchs nuls sur les 19 matchs après janvier.

L'élément déclencheur ? Le départ de Paul Onuachu à Southampton pour 18 millions d'euros à Southampton. Un transfert qui a rapporté gros mais a très probablement coûté un nouveau titre vu la manière dont cela a affaibli l'équipe. Onuachu avait marqué 16 buts en 19 matchs.

Arokodare est très important pour Thorsten Fink

Espérons que Dimitri De Condé en a tiré des leçons, car cet hiver encore, la demande s'annonce forte pour Tolu Arokodare. Un profil semblable à Onuachu : grand, fort et buteur. Même s'il a besoin de plus d'occasions, il a déjà marqué 8 buts et délivré 3 passes décisives en 13 matchs cette saison.

Mais surtout, il monopolise de plusieurs défenseurs. Cela crée des espaces que peuvent exploiter Christopher Bonsu-Baah, Yira Sor, Jarne Steuckers et même Patrik Hrosovsky, auteur d'un doublé ce weekend. Son jeu en pivot permet également d'apporter du liant entre les membres du secteur offensif.

En Angleterre, certains bruits de couloir font déjà état d'un intérêt de Fulham en janvier. Tolu a exprimé son souhait de jouer pour l'équipe nationale du Nigeria, mais pour cela, il doit évoluer dans une compétition plus relevée.

Il semble donc important de discuter avec lui et de lui expliquer que s'il reste, un beau transfert pourrait également s'offrir à lui l'été prochain. D'autant plus que l'exemple Paul Onuachu a de quoi faire réfléchir : il ne s'est jamais imposé à Southampton (65 minutes de temps de jeu cette saison) malgré les 18 millions déboursés.