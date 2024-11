Anthony Moris revient sur son pétage de plombs face à Malines : "Je n'ai pas décidé moi-même d'interrompre le match !"

Samedi dernier, l'Union Saint-Gilloise a partagé l'enjeu face à Malines. La fin de match a été houleuse, Anthony Moris ayant été visé par les supporters malinois. Le gardien, qui s'est ensuite fritté avec Besnik Hasi, réagit.

Alors que l'Union Saint-Gilloise menait au score et que l'on jouait les arrêts de jeu de la rencontre, Anthony Moris a été visé par un gobelet de bière jeté par les supporters malinois.

Le gardien de l'Union a d'abord simulé un coup à la tête puis est rentré dans une colère noire. Alors que l'arbitre avait décidé l'arrêt temporaire de la rencontre, il a flanqué son maillot à la figure du coach de Malines, Besnik Hasi.

La suite, on la connait : au retour des vestiaires, Malines a égalisé. Au micro de Sudinfo, Moris s'est expliqué quant à son comportement. "Je m’excuse publiquement et je me suis excusé auprès de Besnik Hasi pour mon geste qui n’avait pas lieu d’être. Je l’ai fait car c’est difficile de garder son sang-froid et son calme quand quelqu’un vient te dire que tu n’as rien et que tu dois continuer."

Anthony Moris réagit à l'affaire du gobelet de bière contre Malines

"Mon but était de lui faire sentir que j’avais reçu un gobelet rempli de bière sur mon ventre. D’un verre en plastique réutilisable qui plus est. Quand ça tombe de 15 ou 20 mètres de haut, cela fait vraiment extrêmement mal. Le but était de dire à Besnik qu’à partir du moment où nous, acteurs, joueurs, entraîneurs, staff ou club, nous ne décidons pas d’agir plus fermement pour condamner les actes de tels supporters, c’est une porte ouverte à tous débordements."

L'ancien gardien de Malines a ensuite pointé du doigt les supporters du KVM. "Surtout que Malines est coutumier du fait. Il faut rappeler que Colin Coosemans avait connu la même mésaventure quand il était revenu là-bas avec Anderlecht. Non, je n’ai pas décidé moi-même d’interrompre le match. C'était le protocole de l'arbitre."

"Bien sûr que j’avais envie de continuer. J’ai juste demandé au kiné, lorsque j’étais au sol, si c’était possible de changer de maillot. Car avoir mon maillot et mon visage remplis de bière, c’était très désagréable. Surtout pour les 3 ou 4 dernières minutes de la partie où je devais être très concentré."

Moris regrette le traitement médiatique de l'évènement, où il sent que son image est mise à mal. "En fait, j’ai le sentiment qu’on parle beaucoup de moi dans toute cette histoire, en disant que je suis provocateur et ce genre de choses, alors que mon but n’était absolument pas d’en arriver là."