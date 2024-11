Vincent Kompany va-t-il recruter belge ? Un Diable Rouge serait sur la liste du Bayern

Contrairement à son passage à Burnley, Vincent Kompany n'a aucun joueur belge ou passé par la Pro League sous ses ordres. Mais cela pourrait bientôt changer.

Seuls trois joueurs belges ont déjà porté le maillot du Bayern Munich. Outre Jean-Marie Pfaff et Daniel Van Buyten, le gardien Robert Dekeyser a signé en Bavière en provenance de l'Union Saint-Gilloise en 1986, ne restant qu'une saison au club.

Selon le BILD, un quatrième serait dans le viseur du club. Le média allemand explique que Loïs Openda serait sur les tablettes du géant bavarois. En un peu plus d'un an, le Diable Rouge a marqué l'Allemagne de son empreinte, bien aidé par ses 34 buts et 11 assists en 59 matchs avec Leipzig.

80 millions pour Openda ?

Mais il n'est évidemment pas seul attaquant ciblé par le Bayern : Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt), Viktor Gyökeres (Sporting Portugal) et Benjamin Sesko, le coéquipier d'Openda à Leipzig, sont également cités.

Sesko avait déjà été cité au Bayern au moment de son éclosion à Salzbourg. Mais la direction ne pouvait pas lui promettre de temps de jeu, ce qui l'avait incité à rejoindre Leipzig.

Le prix fixé par Leipzig pour Loïs Openda s'élèverait à 80 millions d'euros, soit le double du prix déboursé par le club il y a un peu plus d'un an pour le recruter à Lens.