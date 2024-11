Mile Svilar n'est jamais revenu en Belgique en tant que Diable Rouge, mais le voilà pour affronter l'Union

Grande première pour Mile Svilar ce jeudi : il fait son retour en Belgique pour la première fois depuis son départ. Pas comme il l'aurait espéré, cela dit.

Mile Svilar aurait dû retrouver Bruxelles et la Belgique bien plus tôt dans sa carrière que cette semaine. Le gardien de but de l'AS Rome n'est cependant jamais devenu Diable Rouge, un sujet qu'il n'a cependant pas tenu à aborder en conférence de presse avant le match de ce jeudi.

"J'ai fait des choix dans le passé et je ne m'en soucie plus. Je suis heureux à présent et concentré sur le présent et l'avenir", affirme Svilar dans des propos relayés par Roma TV. "Même si bien sûr, revenir en Belgique est toujours spécial".

La Roma aura en tout cas besoin de faire un bon match ce jeudi au Stade Roi Baudouin, car les Giallorossi ont manqué leur départ en Coupe d'Europe (4 points en trois matchs) comme en championnat (12e place et trois défaites sur les quatre derniers matchs).

"Il faut prouver sur le terrain que nous pouvons faire mieux. La Roma doit toujours essayer de gagner. Bien sûr, pour le moment, c'est un peu difficile", regrette Mile Svilar. "Mais je suis confiant, je crois en nos qualités. Le groupe prend un peu de temps à se mettre en place mais ce n'est pas anormal".

Le portier belgo-serbe espère en tout cas aider l'AS Rome à aller chercher un bon résultat sur la pelouse d'une Union pas plus en forme sur la scène européenne avec un seul point pris en trois matchs. Pour l'USG, cela risque fort d'être vaincre ou mourir...