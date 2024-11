Trop de pessimisme autour des Diables Rouges ? L'analyse encourageante de Michel Preud'Homme

Demain, Domenico Tedesco dévoilera sa liste pour la Ligue des Nations. L'enthousiasme est retombé ces derniers mois, mais Michel Preud'Homme veut rester positif.

C'est en tant qu'intronisé au Hall of Fame de la Pro League que Michel Preud'Homme a commenté l'actualité du football belge. Le sujet des Diables Rouges a notamment été évoqué par la RTBF. MPH ne veut pas tomber dans le pessimisme ambiant.

"On n'a peut-être pas la même génération qu'il y a quelques années. Mais je trouve qu'il y a encore énormément de talent. Il y a moyen de faire quelque chose de très bien" déclare-t-il.

"Dans un club, quand vous devez reconstruire, ça prend du temps car il n'y a peut-être pas assez de talent. Mais tous les joueurs de l'équipe nationale jouent dans des grands championnats. Avec les joueurs talentueux, ça va beaucoup plus vite" poursuit-il.

Jamais très loin de ses anciennes amours

Preud'Homme a également abordé le lien qu'il gardait avec le football : "Je suis plus ou moins la moitié du temps en Belgique. Avec l'âge, on a besoin de chaleur. Je ne regarde plus tous les matches, j'en regarde encore quelques-uns, principalement mes anciennes équipes, Malines, le Club de Bruges, le Standard. Les grands matches également".

L'ancien portier est toujours un mordu du ballon rond. Mais de là à revenir dans le milieu, il y a un pas : "Le métier d'entraîneur, créer quelque chose avec des joueurs, ça me manque parfois. Tout ce qui a à côté, ça ne me manque absolument pas".