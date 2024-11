Un jour successeur de Thibaut Courtois ? Le Prince Emmanuel, fils de Philippe et Mathilde se prépare pour la Liga

Le prince Emmanuel (19 ans) n'a jamais caché son amour pour le football. Il semble lui-même assez doué.

En juin dernier, le Roi Philippe et son fils, le Prince Emmanuel, avaient été rendre visite aux Diables pour leur souhaiter bonne chance en vue de l'Euro. A cette occasion, Philippe était reparti avec le maillot de Kevin De Bruyne, son fils recevant celui de Tielemans.

Les Diables n'imaginaient sans doute pas l'implication du Prince Emmanuel dans le football. Het Laatste Nieuws rapporte en effet qu'il s'est inscrit dans une académie espagnole.

Inspiré par les matchs en tribune au Stade Roi Baudouin ?

En parallèle de sa formation en linguistique, le Prince Emmanuel y est formé comme gardien de but. L'académie en question a pour vocation de mener ces jeunes talents jusqu'à la Liga.

Le plus jeune fils de Philippe et Mathilde doit manifester quelques aptitudes, car l'entrée dans cette académie est très stricte et n'est autorisée qu'aux éléments qui ont convaincu les entraîneurs présents sur place.

Pendant dix mois, le Prince Emmanuel va donc s'entraîner de manière intensive, à raison d'une séance matinale par jour, avec des analyses vidéos assez poussées pour lui permettre de progresser.