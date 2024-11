Vers Anderlecht ou le Club de Bruges via le Qatar ? Julien De Sart connaît "à 99,9%" la suite de sa carrière

Cet été, Julien De Sart a quitté La Gantoise pour le championnat qatari. Un retour en Pro League est-il possible ?

Julien De Sart n'a pas pris une décision facile en choisissant de signer à Al Rayyan "Mais finalement, Gand allait recevoir 7 millions, tout ça pour un joueur de 29 ans arrivé gratuitement" explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

Finalement, c'est, à l'entendre, un transfert entrant des Buffalos qui a fait pencher la balance dans son choix : "Quand Mathias Delorge est arrivé, il y avait un milieu de terrain pour me remplacer et j'ai pensé : 'Ok, maintenant je peux le faire".

En janvier dernier, une équipe de Bundesliga s'était manifestée, le Club de Bruges avait également formulé une proposition. Julien De Sart aura 30 ans au mois de décembre. Il a signé un contrat jusqu'en 2027 au Qatar. Y restera-t-il jusqu'à son terme ?

Heureux en Stars League

Les clubs qataris acceptent parfois de prêter des joueurs à des clubs européens pour convaincre des étrangers de signer chez eux. De Sart a ainsi été questionné sur la possibilité d'un prêt en Pro League, quitte à signer chez l'ennemi juré de La Gantoise ou du Standard, ses anciens clubs belges.

"Je suis quelqu'un de sensible. Pour un Liégeois comme moi, signer à Anderlecht, ce serait complètement fou. Et en tant qu'ancien de Gand, c'est aussi compliqué de signer à Bruges. Le football est imprévisible, mais cela n'arrivera normalement jamais, c'est sûr à 99,9 %. L'idée est de terminer ma carrière au Qatar" conclut-il.