Un autre n°1 pour les Diables Rouges ? Koen Casteels a une sérieuse concurrence

Koen Casteels restera-t-il le n°1 des Diables Rouges ? Lors de la précédente trêve internationale, le portier d'Al-Qadsiah a pour la première fois posé question, et son concurrent est en grande forme.

Loin des yeux, loin du coeur ? En optant pour l'Arabie Saoudite l'été dernier, Koen Casteels prenait un risque étonnant : celui de perdre, à terme, sa place de numéro 1 chez les Diables Rouges... alors qu'il venait de la gagner.

Suite à l'affaire Courtois, Casteels a en effet vu ce rôle de titulaire tomber littéralement du ciel, lui qui travaillait dur en Bundesliga depuis des années. Et à l'Euro 2024, il a prouvé qu'il méritait cette chance, après des saisons brillantes avec Wolfsbourg.

Mais après ces performances, surprise : le même été, Koen Casteels a décidé de quitter l'Europe et de signer à Al-Qadsiah, promu en D1 saoudienne. Le choix du portefeuille plutôt que du haut niveau, qui n'avait d'abord pas affecté ses prestations en sélection.

Hasard ou pas : lors des deux derniers matchs des Diables, en Italie et contre la France, Casteels a été bien moins sûr qu'à l'accoutumée. Au moins un but par rencontre peut en partie lui être mis sur le dos, et associé à son transfert fort critiqué, cela n'a pas fait sa publicité auprès du public.

Pendant ce temps, Matz Sels s'impose comme l'un des meilleurs portiers de Premier League avec Nottingham Forest. Une équipe qu'on pensait condamnée à jouer le maintien... et qui est désormais sur le podium du championnat, en bonne partie grâce à son Belge entre les perches.

"Je crois que je restais déjà sur plusieurs bonnes saisons, mais cela se voyait moins", relativise Sels dans un entretien accordé à Sporza. L'ancien d'Anderlecht et de La Gantoise était en effet déjà très en vue à Strasbourg, puis à son arrivée en Angleterre, mais ses équipes jouaient le maintien.

"Vais-je changer de statut en équipe nationale ? C'est au sélectionneur de prendre cette décision, je ne peux que me montrer chaque semaine en club. Et je crois que je l'ai fait aussi quand j'ai reçu ma chance avec les Diables", conclut Matz Sels, 8 fois international. Réponse la semaine prochaine.