🎥 Faut-il écarter Matthieu Epolo ? Un ancien...d'Anderlecht vient au secours du jeune gardien du Standard

Le Standard a vécu une soirée cauchemardesque ce dimanche face à La Gantoise, étant sèchement battu 5-0.

Les Rouches ont failli collectivement et devront se poser les bonnes questions après cette claque reçue face aux Buffalos.

L'un des Liégeois le moins en vue, c'est Matthieu Epolo. Le jeune gardien du Standard a de nouveau été fautif sur plusieurs buts.

Ce qui ne va plaider sa cause, après sa bourde face à Saint-Trond la semaine dernière. Silvio Proto, ancien gardien d'Anderlecht, considère cependant qu'il faut continuer à lui faire confiance.

"Quand tu fais jouer un jeune gardien, quasiment sans expérience, tu sais qu'il va faire des erreurs. On ne va pas le remettre sur le banc. On verra les points qu'il a fait perdre à son équipe en fin de saison", a expliqué Proto sur le plateau de RTL Sports.

