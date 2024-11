Philippe Clement condamné aux Rangers ? " Ça ne changera rien"

Philippe Clement est dans de beaux draps aux Glasgow Rangers. Le coach belge va-t-il bientôt perdre sa place ?

Malgré de très bons résultats la saison dernière à la tête des Glasgow Rangers, Philippe Clement ne parvient plus à tenir la cadence pour le moment.

Le mythique club écossais reste en effet sur deux défaites sur ses trois dernières rencontres, et est actuellement 3e de Premiership, à 9 points leader, le Celtic.

En revanche, ils n'ont perdu qu'une seule fois en Europa League, contre l'Olympique lyonnais. Cependant, selon l'ancien attaquant des Rangers Rory Loy, une bonne campagne européenne ne sauvera pas la tête de Clement.

"Je ne pense pas que cela fasse une grande différence dans le tableau d'ensemble", a expliqué Loy, dans une interview accordée au Scottish Football Podcast.

"La situation de Clement et d'une grande partie de l'équipe ne changera pas, surtout à l'approche du mois de janvier. Giovanni van Bronckhorst a atteint la finale de l'Europa League et a failli la remporter. Quatre mois plus tard, il a été autorisé à partir..."