"De Bruyne est toujours un joueur vedette, mais..." : une légende de Liverpool estime que son temps est révolu

Jamie Carragher estime que City ne peut plus justifier le salaire de Kevin De Bruyne dans un rôle partiel. Une réflexion tranchante sur le poids économique des légendes en fin de cycle.

Jamie Carragher n’a pas pour habitude de tourner autour du pot. Et lorsqu’il s’agit de parler de Kevin De Bruyne, la légende de Liverpool désormais consultant vedette sur Sky Sports n’y va pas non plus avec des pincettes.

Tout part d’une déclaration post-match de De Bruyne lui-même. Interrogé sur son avenir à l’issue d’une rencontre récente, le milieu belge avait soufflé une phrase pleine de sous-entendus : "Je ne sais pas encore de quoi l'avenir sera fait. Mais je pense avoir montré que j'avais encore les qualités pour jouer au football ici." Une déclaration qui a fait lever quelques sourcils du côté de l’Etihad.

Pour Carragher, la question n’est pas de savoir si De Bruyne a encore du talent, mais si City peut se permettre le luxe économique d’un tel profil. "On ne peut pas recruter un joueur avec un tel salaire s’il ne joue pas toutes les semaines dans un club comme City. Ces sommes sont réservées aux joueurs vedettes", a-t-il affirmé sur Sky Sports.

Avant d’ajouter dans un souffle presque fataliste : "De Bruyne est toujours un joueur vedette, mais il ne jouera pas tous les matchs l’année prochaine. Peut-être 20 à 25 rencontres. Manchester City ne peut pas faire ça."

Un constat qui peut sembler brutal, mais pas sans fondement. De Bruyne, souvent freiné par des pépins physiques ces dernières saisons, reste un génie balle au pied.