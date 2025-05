Dendoncker revient sur l'épisode du capitanat à Anderlecht : "Je n'ai pas vraiment renoncé"

Leander Dendoncker avait été recruté par Anderlecht pour apporter de la stabilité. Mais les choses ne se sont pas passées aussi facilement que prévu.

Ce n’est pas une saison facile pour Leander Dendoncker à Anderlecht. Avec trois entraîneurs différents en une seule saison, la stabilité a clairement manqué. Et cela n’a pas été sans impact sur les joueurs.

À la fin du mois d’octobre, un moment avait fait parler : Dendoncker avait renoncé au brassard de capitaine. Mais il nuance aujourd’hui. “Je n’ai pas vraiment renoncé…” corrige-t-il immédiatement dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

“Je n’ai jamais été le capitaine vocal ou évident. C’est Jan (Vertonghen) qui joue ce rôle. Sous Riemer, j’ai été capitaine à un moment donné, mais uniquement parce que j’étais plus proche de l’arbitre que Colin (Coosemans).”

Discret dans le vestiaire, Dendoncker reconnaît ne pas être celui qui élève la voix ou prend beaucoup de place. “Pas du tout. Je n’en ressens pas le besoin. Colin est plus expressif que moi. Un entraîneur peut préférer ça, et je le comprends.”

Mais cela ne veut pas dire qu’il refuse les responsabilités. Dendoncker assure qu’il est toujours là pour encadrer les plus jeunes, les motiver, les soutenir. “Mais je le fais à ma manière. Je ne veux pas faire semblant d’être quelqu’un d’autre. Je ne vais pas me mettre à crier ou à gesticuler juste parce qu’on attend ça d’un leader. Ce n’est pas moi. Je ne l’ai jamais été. Et je ne le serai jamais”, conclut-il avec sincérité.