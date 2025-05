🎥 Benteke régale en MLS : l'ancien Diable n'a rien perdu de son flair avec ce nouveau but

Cette nuit, Christian Benteke a de nouveau trouvé le chemin des filets avec DC United en Major League Soccer. Opposés au Colorado Rapids, les joueurs de la capitale américaine ont renversé une situation mal embarquée grâce à une tête puissante du Belge juste avant la pause.

Ce sont pourtant les visiteurs qui avaient ouvert le score à la 43e minute, par l’intermédiaire de Darren Yapi. Un but venu refroidir les tribunes… mais pas pour longtemps. Dans le temps additionnel de la première période, DC United a frappé fort, très fort. À la 45+4e minute, Benteke surgit dans la surface et catapulte un ballon de la tête au fond des filets : 1-1, le match est relancé.

It had to be Benteke đŸ’„@DCUnited draw level right before half. pic.twitter.com/0alpYHBNBb