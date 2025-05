Le vestiaire de Manchester City contre le départ de Kevin De Bruyne ? "Beaucoup m'ont dit qu'ils étaient désolés que je doive partir"

Kevin De Bruyne a offert la victoire à Manchester City contre Wolverhampton grâce à un but signé en duo avec Jeremy Doku. En fin de saison, le Belge savoure ses derniers instants tout en restant décisif sur le terrain.

Dans un Etihad Stadium bercé par l’émotion et les adieux en filigrane, Kevin De Bruyne a une fois de plus fait parler son génie. Face à Wolverhampton, c’est lui comme tant d’autres fois qui a fait la différence. Un but tout en maîtrise, servi sur un plateau par un autre compatriote, Jeremy Doku. Une action 100 % belge : victoire 1-0, mission accomplie.

À l’issue de la rencontre, le maestro belge est venu s’exprimer en zone mixte sur Sky Sports, le regard franc et les mots choisis. "Je prends encore du plaisir ici. Nous avons encore du travail à faire.", confie-t-il. Avec cette victoire étriquée mais précieuse, De Bruyne et ses coéquipiers peuvent maintenant observer leurs concurrents ce week-end.

Le but ? Un moment de grâce né d’un éclair de Doku, dont les dribbles et l’explosivité commencent à faire frissonner l’Angleterre. "Jeremy a fait une belle action. Il m’a trouvé au bon endroit", a reconnu De Bruyne, fidèle à son humilité. Le lien entre les deux Belges a illuminé une rencontre globalement verrouillée.

Alors que la fin de saison approche, De Bruyne vit ses dernières heures sous le maillot sky blue. "Je sais qu’il ne me reste qu’un match à domicile, mais j’essaie simplement de faire mon travail", a-t-il glissé. Les sourires dans le vestiaire, les accolades et même quelques regrets : "Beaucoup de mes coéquipiers m’ont dit qu’ils étaient désolés que je doive partir. Mais c’est comme ça, parfois."

L’élégant numéro 17 rappelle qu’il est loin d’être sur le déclin. "Je pense avoir montré que j’ai encore les qualités pour jouer au football ici", conclut-il.