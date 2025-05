Après la victoire de Malines, Vanderbiest félicite ses joueurs... et laisse planer un flou : "À vous de juger"

Fred Vanderbiest aime lancer un défi aux médias et au monde extérieur quand l'occasion se présente. Malines a signé une victoire précieuse sur la pelouse d'OHL, avec un jeu offensif dynamique et plein de mouvement.

La victoire étriquée sur la pelouse de Louvain a satisfait Frederik Vanderbiest. "On peut être fiers de notre prestation", a-t-il déclaré après le match à Den Dreef. "On a livré une rencontre très complète. Dès le début, on était bien en place, avec une bonne organisation, et on a su frapper quand l’occasion se présentait. Après vingt minutes, on a commencé à prendre le jeu à notre compte. Si on avait été un peu plus efficaces, on aurait pu atteindre la mi-temps avec une avance plus confortable. Mais même ensuite, on est restés très calmes, très matures."

Malines aurait pu se mettre à l’abri plus tôt dans la rencontre. "On se fait prendre deux ou trois fois en position de hors-jeu alors que ce n’était pas nécessaire. On a dominé le milieu de terrain en contournant les lignes adverses, et nos pistons ont fait un excellent boulot. Les défenseurs centraux ont bien participé à la construction du jeu, ce qui nous a permis de créer des situations de supériorité numérique. Le plan de match a été parfaitement exécuté."

Deuxième défaite à domicile pour OHL

Malines n’a pas réussi à garder sa cage inviolée. "Ce but encaissé était complètement évitable. C’est un point à améliorer, et c’est récurrent cette saison. Parfois, ça nous a coûté plus cher. Mais on veut rester positifs. Ce qui domine, c’est le sentiment d’avoir livré un bon match. Et gagner ici, où Louvain n’a perdu qu’à deux reprises cette saison, c’est déjà une belle performance en soi."

Les éloges envers ses pistons, Marsa et Belghali sont largement mérités : les deux hommes ont été les grands artisans de la victoire. Les compliments adressés aux défenseurs centraux sont aussi à souligner, surtout après une saison marquée par les blessures. "Welsh n’avait plus joué depuis six mois quand il nous a rejoints. Toon Raemaekers et Bas Van den Eynden ont aussi souvent été absents. Et pourtant, aujourd’hui, ils ont montré qu’ils peuvent atteindre un certain niveau."

Vanderbiest salue Van den Eynden

Vanderbiest n’a pas manqué de souligner la prestation de Van den Eynden, actuellement en négociations pour une prolongation de contrat. "Quand on voit comment Bas a rempli les tâches qu’on lui avait confiées… Est-ce qu’il a joué comme défenseur central ou comme milieu ? Je laisse chacun se faire son avis. À vous de juger."