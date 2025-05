Des absences au Standard, de la continuité à Charleroi : voici les compositions probables d'un choc wallon décisif pour la suite des Europe Play-offs

Ivan Leko et Rik de Mil n'aborderont pas ce choc wallon de la même manière. Le Standard est avant-dernier des Europe Play-Offs et confronté à une kyrielle d'absents, tandis que Charleroi continue son petit bonhomme de chemin, en tête.

C'est mathématique. En cas de défaite face à Charleroi, le Standard pourra officiellement dire adieu à la première place des Europe Play-offs, et donc au ticket européen. Surtout, le Matricule 16 voudra mettre fin à sa série infernale de 26 matchs sans victoire en Play-Offs 2. Mais pour cette rencontre, Ivan Leko sera encore privé d'un beau paquet de joueurs.

"S'entraîner avec douze, treize ou quatorze éléments n'est pas facile", lançait le Croate en conférence de presse. "Ce sont les jeunes qui ne jouent pas avec le noyau B qui viennent compléter le groupe, cela n'aide pas pour l'intensité et la qualité de l'entraînement." Le secteur défensif est toujours fortement touché.

Ivan Leko confronté à une vague d'absences

Avec les absences annoncées de Bates, Szalai, Sutalo et Zeqiri, Ivan Leko doit encore se creuser la tête. Ce sont donc Ibe Hautekiet, Nathan Ngoy et Henry Lawrence qui devraient prendre place devant Matthieu Epolo. Au milieu de terrain, Ibrahim Karamoko sera reconduit. Pour compléter l'entrejeu, le T1 a récemment essayé d'aligner Léandre Kuavita, Lazare Amani (sorti à la mi-temps contre Louvain), Marko Bulat et Sotiris Alexandropoulos, mais personne n'a apporté entière satisfaction.

Le Standard voulant essayer de créer davantage de jeu qu'en début de saison, il est possible d'imaginer Sotiris Alexandropoulos et Lazare Amani devant Karamoko. Ilay Camara est incertain et pourrait encore être remplacé par Boli Bolingoli, tandis que Marlon Fossey jouera son 98e match avec les Rouches, sur la droite. Devant, le duo Ayensa - Hountondji devrait être aligné.

Rik de Mil devrait miser sur la continuité

Il y a beaucoup moins d'incertitudes côté Carolo. Charleroi tourne bien, est la meilleure équipe des Europe Play-Offs avec un 11/18, domine le classement avec un point d'avance sur Westerlo et Rik de Mil devrait donc rester fidèle à ses principes.

Devant le surprenant Martin Delavallée, on devrait retrouver Jérémy Petris, Stelios Andreou et Massamba Sow. Sur la gauche, il y a un questionnement, car Mardochée Nzita et Vetle Dragsnes sont disponibles. Nzita a été titularisé lors des trois derniers matchs et pourrait être reconduit.

Au milieu de terrain, Adem Zorgane et Yassine Titraoui devraient être alignés, même si Etienne Camara fait aussi partie du calcul. Aucune surprise n'est attendue dans le quatuor offensif, avec Antoine Bernier, Daan Heymans, Parfait Guiagon et Nikola Stulic qui sont attendus. Prêté par le Standard, Grejohn Kyei reviendra à Sclessin dans l'anonymat le plus complet.

Les compositions probables de Standard - Charleroi

Standard : Epolo - Bolingoli, Hautekiet, Ngoy, Lawrence, Fossey - Karamoko, Alexandropoulos, Lazare Amani - Ayensa, Hountondji.

Charleroi : Delavallée - Nzita, Andreou, Sow, Petris - Titraoui, Zorgane - Guiagon, Heymans, Bernier - Stulic.