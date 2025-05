Un nouveau transfert semble se dessiner à Anderlecht : accord imminent avec un club de JPL ?

Le Sporting continue à préparer l'avenir avec le gros chantier qui l'attend, à commencer par la saison prochaine pour laquelle le club devra se renforcer défensivement déjà pour pallier aux départs qui se profilent.

Malines envisagerait de lever l'option d'achat pour Ahmed Touba (27 ans) afin de le vendre dans la foulée. Comme déjà évoqué, un des clubs intéressés est Anderlecht, qui avait déjà pensé à lui cet hiver.

"Je suis fatigué de tous ces cartons et de toutes ces camionnettes de déménagement", avait confié le principal intéressé dans Het Gazet van Antwerpen. Anderlecht lui offrirait la stabilité qu'il recherche car un retour à Bruxelles serait idéal, il y vit déjà avec sa famille. Ce serait en tout cas son premier choix plutôt qu'une nouvelle aventure à l'étranger.

Le défenseur a impressionné Besnik Hasi lors de son passage au Kavé, il a presque tout joué sous ses ordres. La coopération renouvelée avec Hasi ainsi qu'avec l'analyste vidéo Jordi Jansen, qui l'a accompagné de Malines à Anderlecht, facilitera la transition. Sur le plan athlétique, Touba correspond également au profil recherché : gaucher, bon techniquement et calme sur le terrain. Un défenseur moderne qui a du flair et qui commet rarement des erreur.

Un transfert à Anderlecht serait également très positif pour Touba sur le plan personnel, lui qui a une revanche à prendre après son passage à Bruges, où il a reçu peu d'opportunités. Cela l'avait poussé vers la Bulgarie, les Pays-Bas, la Turquie et l'Italie.

Enfin, l'international algérien compte 14 sélections et dans un vestiaire rempli d'internationaux, il s'intégrerait parfaitement. De plus, en vue de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde 2026, il a des ambitions sportives à la hauteur.