Le scénario de rêve pour le Barça ? Être sacré champion de Liga lors du Clásico !

Le Barça peut décrocher le titre de Liga face au Real Madrid lors du Clásico. Grâce à sa victoire à Valladolid et avec 7 points d'avance, un faux pas madrilène ce dimanche pourrait tout précipiter.

Le scénario a tout du rêve pour les supporters du FC Barcelone : devenir champion d’Espagne lors du Clásico et à domicile qui plus est. Une possibilité qu'il y a encore quelques semaines paraissait lointaine, mais qui commence sérieusement à prendre forme après la précieuse victoire arrachée hier soir à Valladolid 1-2.

Mené 1-0 sur la pelouse du Real Valladolid, le Barça a trouvé les ressources pour inverser la tendance grâce à deux hommes : Raphinha, qui a égalisé, puis Fermín López dont le but de la victoire a libéré les siens. Ce succès permet aux Catalans de conserver leur première place.

Mais ce n’est pas tout. Le Real joue ce dimanche à 14h contre le Celta Vigo et c’est là que les choses pourraient s’accélérer. Si les Merengues venaient à s’incliner, ils se retrouveraient à 7 points du Barça. Et si une semaine plus tard, les Blaugrana remportent le Clásico à domicile... le titre serait officiellement à eux.

Gagner la Liga face à son plus grand rival, devant son propre public serait un symbole fort. L'idée de célébrer un autre sacre face au Real Madrid donnerait à cette saison un goût inoubliable pour les supporters.

Rien n’est encore joué, bien sûr. Le Real Madrid reste capable de rebondir et de faire durer le suspense. Mais le calendrier offre désormais aux Catalans une occasion en or.