Deschacht pointe du doigt le fossé entre le Club de Bruges et Anderlecht : "De vrais gagnants dans cette équipe"

Nicky Hayen a mené le Club de Bruges au titre la saison dernière. Cette année encore, il est toujours en course pour les deux trophées en Jupiler Pro League.

L’entraîneur intérimaire Nicky Hayen avait pour mission de sauver ce qui pouvait encore l’être à Anderlecht. Une tâche qu’il avait déjà connue la saison dernière du côté du Club de Bruges. Et là, l’histoire avait pris une tournure spectaculaire.

Parti avec près de 20 points de retard, Hayen avait mené les Blauw en Zwart jusqu’au titre de champion. Un exploit suivi cette saison par une campagne européenne plus que solide, une belle performance en Coupe, et une constance retrouvée en championnat.

À Anderlecht, le contraste est saisissant. "Je préfère dire que Vandenhaute au moins continue d’essayer. Renard à la place de Fredberg, Hubert à la place de Riemer, Hasi à la place d’Hubert…" énumère Olivier Deschacht dans De Zondag, soulignant le manque de continuité chez les Mauves.

Selon lui, c’est tout l’inverse à Bruges. Un club où la stabilité prime, où les choix sportifs sont cohérents, et où l’environnement permet à l’équipe de performer, peu importe qui est sur le banc. "Je vais peut-être dire quelque chose d’un peu osé, mais je pense que le Club réussirait aussi bien avec un autre coach. Parce qu’ils ont tellement de caractère dans cette équipe, tellement de vrais gagnants…", lance Deschacht.

"Il suffit de mettre les joueurs sur le terrain et d’y aller à fond." Et c’est peut-être là que Hayen montre sa vraie force : il sait gérer les hommes. Un atout parfois plus précieux que la tactique elle-même.