"Cette plaisanterie a assez duré, il faut la supprimer !" : un ancien coach d'Anderlecht hausse le ton et monte au créneau

L'analyste est clair, malgré la parte de vitesse récente, il croit toujours que Genk peut devenir champion, encore plus si le Racing avait pris des points contre l'Union.

Fidèle à lui-même et à ses déclarations franches, Johan Boskamp croyait en Genk dans cette course au titre mais ne comprend pas pourquoi Thorsten Fink a déclaré que son équipe ne pouvait pas supporter la pression.

Selon lui, du côté de Genk on devrait plutôt tourner le bouton, cesser de se plaindre et se remettre au boulot dans la course au titre, comme il l'explique dans Het Belang van Limburg.

Le Néerlandais voit les choses simplement, Fink doit laisser ses joueurs jouer au football. Selon lui, Genk avait plus de qualités balle au pied que l'Union et aurait dû oser s'appuyer sur cela : "Laissez circuler le ballon, restez technique. Ne tombez pas dans le piège des duels, parce qu'alors ils seront dévorés par des gars roublards comme Burgess et Mac Allister."

Mais c'est du côté de l'arbitrage que Boskamp sort les griffes : "Ce qui s'est passé à Genk le week-end dernier est de la pure folie. Des fautes que tout le monde a vues ont été ignorées, tandis que des phases qui n'ont pratiquement rien donné ont été annulées. Cette plaisanterie a assez duré, il faut supprimer la VAR !"

Selon lui, il est temps d'abolir la vidéo et de redonner les pleins pouvoirs à l'homme en noir : "La VAR est devenue une caricature d'elle-même. Je prône un retour à l'ancien modèle, dans lequel l'arbitre est à nouveau véritablement responsable sur le terrain."