Dix ans sont passés depuis leur dernière opposition en finale de coupe : qui sont les trois "rescapés" de la finale de 2015 ?

Il y a dix ans, Bruges et Anderlecht se retrouvaient également en finale de la coupe de Belgique. C'était le 22 mars 2015. Le Club s'était imposé sur le fil 2-1.

Tom De Sutter ouvrait le score après 12 minutes de jeu, il fallait ensuite attendre la toute fin de match pour voir le sporting égaliser via Aleksandar Mitrovic (89e). Finalement, le Club soulevait la coupe grâce à Lior Refaelov, qui offrait le trophée à ses couleurs dans les arrêts de jeu (90e+2).

Dix ans plus tard, Brandon Mechele et Leander Dendoncker sont les derniers "rescapés" de cette finale et devraient se retrouver sur la pelouse du stade Roi Baudouin. Mais il n'y a pas qu'eux car Besnik Hasi était sur le banc Anderlechtois.

Un contexte particulier

Cette saison là, Bruges vivait une superbe épopée en coupe d'Europe (éliminé en quarts par les Ukrainiens de Dnipro, futur finaliste), mais devait faire avec un calendrier surchargé dont plusieurs déplacements lointains en coupe d'Europe.

Mieux physiquement, Anderlecht concédait pourtant un premier but rapide puis dominait le jeu mais sans parvenir à concrétiser face à des Brugeois en manque de fraîcheur. L'égalisation mauve tombait finalement en toute fin de match des oeuvres de "Mitrogoal".

Mais alors qu'on pensait se diriger vers les prolongations, Refaelov offrait la coupe à Bruges d'une superbe reprise de volée du gauche. L'ancien Soulier d'or avouera même plus tard avoir tiré car il souffrait de crampes et que frapper était sa seule solution sur le moment.

Les effectifs complets

Côté Blauw & Zwart, on retrouvait Mathew Ryan dans les cages, une défense composée de Brandon Mechele, Oscar Duarte, Laurence De Bock et Thomas Meunier. Ruud Vormer et Timmy Simons évoluaient en récupérateurs derrnière Lior Refaelov ainsi que José Izquierdo, Boli Bolingoli et Tom De Sutter comme triangle offensif. Sur le banc : Felipe Gedoz, Claudemir, De Fauw, Kujovic, Dierckx, Silva et Oularé.

En face, Silvio Proto gardait les cages du Sporting derrière Rolando, Maxime Colin, Olivier Deschacht et Fabrice N'Sakala. Leander Dendoncker, Steven Defour et Dennis Praet formaient le milieu Mauve et Marko Marin, Andy Najar et Aleksandar Mitrovic la ligne d'attaque. Acheampong, Leya Iseka, Conté, Nuytinck, Tielemans, Roef et Vanden Borre étaient les remplaçants.