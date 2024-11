Focus sur les tribunes de Pro League : la folle série du Lotto Park se poursuit, Sclessin est loin de ses années de gloire et le Mambourg sonne de plus en plus vide

Cette saison, en Pro League, il n'y a qu'une équipe qui remplisse systématiquement son stade, le RSC Anderlecht. Les supporters se plaignent régulièrement du jeu proposé, mais ils restent fidèles à leur équipe. Fait surprenant, dans ce classement : le Club de Bruges n'est que sixième !

Le Sporting d'Anderlecht a annoncé ce mercredi que son prochain match à domicile, contre La Gantoise, était sold-out. C'est la septième fois en autant de possibilités que cela se produira, puisque les Mauves avaient disputé leur première rencontre à huis-clos, contre Saint-Trond. Un taux de remplissage de 100% assez unique, encore meilleur que les 96.5% de la saison dernière, qui plaçaient déjà les supporters Mauve et Blanc parmi les meilleurs de la classe.

L'Antwerp et L'Union se débrouillent bien

Nous constatons d'ailleurs une tendance. Chez presque tous les clubs, la fréquentation est légèrement plus élevée que la saison dernière. Le Bosuil est rempli à 88,2 %, Den Dreef à 83,6 % et à l'Union, ils connaissent la plus forte augmentation : 81,5 % lors des sept premiers matches à domicile contre seulement 67,2 % la saison dernière.

Genk se classe cinquième avec 81,3 % de son stade occupé. Il est assez remarquable de voir que le Club de Bruges ne parvient jamais à remplir complètement le Jan Breydel. Avec 29 000 places, ils ont bien sûr le plus grand stade de Belgique, mais selon les chiffres, en moyenne, 23 480 supporters y prennent place.

La Jan Breydel ne convient plus aux équipes brugeoises

En termes de données pures, le Club est cependant l'équipe qui accueille le plus de supporters en Belgique. Le contraste avec le voisin de la ville, le Cercle, est donc énorme. Le Cercle a une base de fans beaucoup plus petite et remplit le Jan Breydel à seulement 18,2 %, le plus petit total du championnat. Il est donc grand temps que les deux clubs disposent de leur propre stade.

Sans parler de l'état vétuste du Jan Breydel. Le Club pourrait générer beaucoup plus de revenus en disposant de loges décentes, par exemple. Et du côté du Cercle, l'ambiance serait bien meilleure avec un plus petit stade, car le kop situé derrière le but sait, tout de même, donner de la voix.

Seulement six clubs ont enregistré un sold-out

Un chiffre frappant : à part Anderlecht, seuls deux clubs ont réussi à remplir leur stade complètement leur stade plus d'une fois : l'Antwerp et Dender. Genk, Courtrai et Westerlo comptent une rencontre disputée à sold-out.

Les supporters de Saint-Trond et du Beerschot n'occupent même pas, en moyenne, 50% du Stayen et du Kiel. Charleroi le fait de justesse avec son Mambourg, symbole d'une situation sportive délicate. Tout comme au Standard, qui ne remplit son stade qu'à 66.4%, en moyenne. L'enfer de Sclessin est loin de ses années de gloire.

| # | Équipe | Capacité | Sold out | Taux d'occupation |

|-----|------------------------|------------|-------------|-----------------|

| - | **Total** | - | **13** | **68,6%** |

| 1 | RSC Anderlecht | 21.900 | 6 | 100,0% |

| 2 | Royal Antwerp FC | 16.152 | 2 | 88,2% |

| 3 | Oud-Heverlee Leuven | 9.809 | - | 83,6% |

| 4 | Union Saint-Gilloise | 9.512 | - | 81,5% |

| 5 | KRC Genk | 22.889 | 1 | 81,3% |

| 6 | Club Brugge KV | 29.062 | - | 80,8% |

| 7 | KV Kortrijk | 8.974 | 1 | 77,1% |

| 8 | KVC Westerlo | 8.035 | 1 | 72,5% |

| 9 | KV Mechelen | 16.672 | - | 70,7% |

| 10 | KAA Gent | 20.185 | - | 70,3% |

| 11 | Standard Liège | 27.221 | - | 66,4% |

| 12 | FCV Dender EH | 6.429 | 2 | 65,3% |

| 13 | R Charleroi SC | 15.113 | - | 54,7% |

| 14 | Beerschot VA | 12.771 | - | 46,1% |

| 15 | Sint-Truidense VV | 11.756 | - | 41,5% |

| 16 | Cercle Brugge | 28.235 | - | 18,3% |