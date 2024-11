"Cela ne témoigne pas vraiment d'une grande audace" : cet ancien Diable Rouge analyse les choix de Domenico Tedesco

Lors du match entre la Belgique et l'Italie, Domenico Tedesco n'a effectué des changements offensifs qu'en toute fin de rencontre. Les premiers étaient même... défensifs : Arthur Vermeeren et Ameen Al-Dakhil ont remplacé Engels et Theate.

Une décision que ne comprend pas Franky Van der Elst : "À la 72e minute, il fait entrer Al-Dakhil et Vermeeren. Nous sommes menés 0-1 et il fait entrer un défenseur central qui doit jouer sur son mauvais pied et un milieu de terrain qui prend exactement la même position que son prédécesseur."

"Ce n'est qu'à la 79e minute qu'il a fait entrer Lukebakio, qui a dû jouer en tant que piston. Bakayoko, lui, n'est même entré qu'à la 87e minute. Cela ne témoigne pas vraiment d'une grande audace ou d'une réelle confiance", explique-t-il au Het Nieuwsblad.

Le duo Lukaku - Openda

Tedesco avait pourtant aligné deux attaquants dès le début, mais Lukaku et Openda n'ont jamais réussi à se trouver. "En théorie, c'est un duo intéressant. Mais Tedesco n'a testé cette combinaison qu'une mi-temps contre l'Autriche et maintenant contre l'Italie, selon lui parce qu'il n'avait pas d'autre choix à cause des nombreuses absences."

"À ce stade, on doit simplement constater que ses choix, et ce n'est pas la première fois, ne portent pas leurs fruits. Et si cela se répète, cela ne joue pas en faveur de l'entraîneur."