Qui affrontera les Diables Rouges en barrages ? Statut quo pour plusieurs adversaires potentiels !

Il faut désormais regarder vers le bas pour les Diables Rouges. Tout est encore ouvert concernant les barragistes de la Ligue B des Nations.

Peut-on envisager une relégation des Diables Rouges en Ligue des Nations B ? Le barrage est désormais inévitable et quand on voit les noms des équipes en lice pour un ticket, on se dit qu'il faudra rester très sérieux (nous vous listions les adversaires potentiels ici).

Plus tôt cette semaine, une bonne nouvelle pour la Belgique était bien sûr la large victoire de l'Angleterre en déplacement en Grèce (0-3), qui replaçait les Three Lions en tête de leur groupe et les Héllènes en position de barragiste. Tout y reste cependant possible : l'Angleterre reçoit l'Irlande lors de la dernière journée.

L'Autriche et la Norvège, toutes deux à 10 points, restent au coude-à-coude dans leur poule : ce sera à qui évitera le faux-pas lors de l'ultime journée, même si l'Autriche tient la corde si les deux équipes gagnent. La Norvège serait alors barragiste.

Tchéquie, Géorgie, Albanie ou Ukraine ? Tout est possible !

Ce samedi, les deux autres groupes de Ligue B étaient au programme, et il n'y a pas eu de vrai bouleversement. Dans le groupe 1, c'est le statut quo parfait : la Géorgie, qui a égalisé en dernière minute via Georges Mikautadze, a partagé contre l'Ukraine (1-1), tandis que l'Albanie et la Tchéquie se sont également neutralisées (0-0).

Tout restera possible, avec 3 points entre le premier et le quatrième. L'Ukraine est condamnée à la victoire en Albanie pour aller chercher une place de barragiste ; la Tchéquie n'a besoin que d'un point, mais la Géorgie peut tout perdre si elle ne gagne pas à Prague, car en cas d'égalité de points, l'Albanie comme l'Ukraine la devanceraient.

L'Islande revient dans la course

Dans le groupe 3, il y a un peu de changement. En effet, l'Islande s'est imposée (0-2) au Monténégro, et revient donc à deux points du Pays de Galles, qui a partagé en Turquie (0-0). La Turquie est déjà assurée d'être, au pire, barragiste (et serait un sacré morceau).

Tandis que la Turquie se rend au Monténégro et n'a besoin que d'un point, le Pays de Galles recevra l'Islande avec un objectif là aussi : un point pour assurer la place de barragiste, une victoire pour rêver de dépasser la Turquie. L'Islande, en cas de victoire, ira aux barrages et sera donc un adversaire potentiel des Diables. Gallois comme Islandais, en tout cas, ne seraient pas un cadeau.