Axel Witsel a inauguré le tout premier "Red Court" de Wallonie : "Beaucoup de Diables ont commencé le football de cette façon"

Un 12e Red Court en Belgique, le premier en Wallonie, a vu le jour ce week-end à Angleur, en province de Liège. Son ambassadeur, Axel Witsel, est revenu sur l'importance de ces petits terrains dans le développement de certaines qualités essentielles.

Depuis le 1er septembre 2020 et son 125e anniversaire, l'Union Belge a fait construire et ouvrir, avec l'implication des (anciens) Diables Rouges et Red Flames, des "Red Court" dans différentes communes de Belgique. Alors que la pratique avait majoritairement vu le jour dans le nord du pays, Axel Witsel a inauguré le premier "carré rouge" de Wallonie, ce week-end à Angleur, en province de Liège.

Le joueur de l'Atlético de Madrid, comme les autres Diables Rouges ayant inauguré un Red Court avant lui, est revenu dans la région de son enfance, là où tout a commencé pour lui.

"Je suis très fier, ça me rappelle l'époque où je jouais au football sur la place du quartier. Ce n'était pas la même qualité que ce nouvel endroit. Après l'école, j'allais toujours y jouer avec mes amis. Cela crée des liens et des souvenirs pour la vie" a expliqué le médian défensif à nos confrères de la RTBF.

"Demandez simplement à Eden Hazard ou à d'autres Diables, beaucoup d'entre nous ont commencé à jouer au football de cette façon. Tout comme des gars comme Nacer Chadli et Mehdi Carcela, avec lesquels je jouais sur cette place."

Fréquenter ce nouveau Red Court est donc un réel conseil de la part de Witsel à la toute nouvelle génération. "J'espère que petits et grands trouveront leur chemin de cette manière. Il existe de nombreuses qualités que l'on peut développer sur des terrains comme celui-ci", a-t-il conclu.

Les différents Red Court de Belgique et leurs ambassadeurs

Genk - Leandro Trossard

- Leandro Trossard Hal - Nacer Chadli

- Nacer Chadli Hasselt - Davina Philtjens

- Davina Philtjens Lierre - Jan Ceulemans

- Jan Ceulemans Lokeren - Thomas Vermaelen & Femke Maes

- Thomas Vermaelen & Femke Maes Saint-Nicolas - Jan Vertonghen

- Jan Vertonghen Vilvorde - Yannick Carrasco

- Yannick Carrasco Waregem - Thorgan Hazard

- Thorgan Hazard Westerlo - Bart Goor

- Bart Goor Borgerhout - Lenie Onzia & Mousa Dembele

- Lenie Onzia & Mousa Dembele Bilzen - Julie Biesmans & Thibaut Courtois

- Julie Biesmans & Thibaut Courtois Angleur - Axel Witsel