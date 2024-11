🎥 Quand un ancien d'Anderlecht frustre son futur beau-père, la légende irlandaise Roy Keane, avec l'Angleterre : "Tout peut aller très vite dans la famille Keane"

L'ancien Anderlechtois Taylor Harwood-Bellis, futur beau-fils de la légende irlandaise Roy Keane, a inscrit son premier but avec les Three Lions face à l'Irlande, dimanche soir. Une situation à laquelle a réagi avec humour l'ancien de Manchester United.

Dos au mur au sein de la division B de la Ligue des Nations, l'Angleterre s'est relevée et s'est imposée 5-0 face à l'Irlande, dimanche soir. Malgré de nombreuses difficultés, les Three Lions terminent bien à la première place de leur groupe, à égalité avec la Grèce, mais devant à la différence de buts, et remontent en Ligue A.

En fin de rencontre, le sélectionneur anglais Lee Carsley, qui était sur le banc pour la dernière fois avant d'être remplacé par Thomas Tuchel, a pu se permettre quelques adaptations. Parmi elles, la montée au jeu de Taylor Harwood-Bellis, ancien défenseur du Sporting d'Anderlecht.

Le joueur de 22 ans a d'ailleurs honoré sa première sélection avec les honneurs, inscrivant le cinquième et dernier but des Anglais d'un coup de tête imparable. Des débuts, et un premier but suivis attentivement par le futur beau-père d'Harwood-Bellis, un certain Roy Keane.

En effet, l'ancien Anderlechtois est fiancé, depuis peu, à la fille de l'ancien international irlandais (67 caps entre 1991 et 2005), qui faisait partie du plateau d'analystes sur la chaine ITV Football, diffuseur de la rencontre Outre-Manche.

Lancé sur cette situation cocasse, après la rencontre, l'ancien joueur de Manchester United et de Nottingham a réagi avec humour. "Ce n'est pas encore fait, les choses peuvent changer très vite dans la famille Keane. Mais je suis très content pour lui, sa famille a fait du bon travail, c'est vraiment un très bon gars", a déclaré Roy Keane. Nul doute que la discussion autour du repas de Noël tournera rapidement autour de cette rencontre de Ligue des Nations.