🎥 Quel bijou ! La France balaye l'Italie grâce notamment à un but splendide

La France s'est imposée 1-3 face à l'Italie ce dimanche en Ligue des Nations. Avec un but sensationnel.

Déjà qualifiée pour le prochain tour de la compétition, l'équipe de France s'est offert un petit récital face à l'Italie ce dimanche (1-3).

Les Bleus de Didier Deschamps ont rapidement pris les devants grâce à Adrien Rabiot, auteur de l'ouverture du score dès la 2ᵉ minute.

Le second but français est survenu sur un superbe coup franc signé Lucas Digne, joueur d'Aston Villa. Sa frappe magistrale a contourné le mur italien et, après avoir rebondi sur la barre, a fini au fond des filets.

Cependant, après visionnage du ralenti, le but a été attribué comme un contre son camp pour le gardien italien, Vicario, qui avait effleuré le ballon avant son entrée dans le but. Une décision qui pourrait susciter des débats, étant donné la qualité exceptionnelle de la frappe de Digne.

Mais wsh Lucas Digne c’est quoi ce bijou !!!!!!

On avait pas vu ça depuis Messi face à Liverpool !!!!#FRAITA pic.twitter.com/ZvHYKxduoQ — piochi⛏️ (@pl_deperr) November 17, 2024

L'Italie a réduit l'écart, mais les Français ont repris le contrôle et conclu le match sur un score de 1-3. La France termine 1ere du groupe 2.

Dans le groupe 2 de la Ligue A, la Belgique compte désormais 4 points. Les Belges devront passer par les barrages pour espérer se maintenir dans la Ligue A de la Ligue des Nations.