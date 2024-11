Benito Raman aurait pu revenir dans l'un de ses anciens clubs cet été : "Peut-être un mauvais choix de leur part"

Benito Raman est revenu en Pro League cet été. Mais il aurait pu atterrir ailleurs qu'à Malines.

La Gantoise, le Beerschot, Courtrai, Saint-Trond, le Standard, Anderlecht et maintenant Malines : à 30 ans, Benito Raman en est déjà à son septième club belge. Pour lui, quitter la Turquie était une priorité.

Raman n'a jamais été heureux à Samsunspor, où il avait signé à peine six mois auparavant : "Malines a fait un effort pour moi, mais j'ai aussi laissé beaucoup d'argent en Turquie. Mais il était important pour moi de revoir ma famille et mon petit garçon. C'était la chose la plus importante pour moi" explique-t-il dans le podcast Mid Mid.

"Lorsque mon fils aura cinq ou six ans, j'aimerais à nouveau jouer à l'étranger. Et si ce n'est pas le cas, je serai heureux de jouer en Belgique pendant encore cinq ou six ans. Est-ce que j'envisagerais l'Arabie Saoudite ? Si l'offre ne peut pas être refusée et que tout est ok pour ma famille, j'y réfléchirai" poursuit-il.

L'offre de Malines est tombée à point nommé

Benito Raman révèle également que des discussions ont eu lieu avec le Beerschot cet été : "Il y a eu des contacts mais ils n'avaient pas besoin de joueurs à ce moment-là. C'était peut-être un mauvais choix de leur part, mais pour moi, Malines était le meilleur choix. Avec le KV, il y a eu des contacts occasionnels pendant des années".

C'est avec les Rats que Raman avait inscrit son tout premier but en D1A en février 2013, il y était prêté par La Gantoise. Vu les soucis de l'équipe, il en faut peu pour imaginer tout ce que le Malinois aurait pu apporter dans la lutte pour le maintien.