"Comment ça, ce n'était pas bon ?" : l'interview lunaire de Dodi Lukebakio après la défaite des Diables contre Israël

Les Diables Rouges ont essuyé une douloureuse défaite face à Israël, dimanche soir. La Belgique semble avoir touché le fond, du moins pour beaucoup... mais pas pour Dodi Lukebakio, qui n'a pas compris pourquoi Gilles De Bilde estimait que la prestation des Diables n'avait pas été bonne.

Les Diables se sont loupés, contre Israël. Certes, la Belgique termine bien à la 3e place de son groupe de Ligue des Nations, mais tous les observateurs et supporters attendaient une réaction après la défaite contre l'Italie... et elle n'est jamais venue.

"Comment ça, ce n'était pas assez bon ?", a été la première réaction de Dodi Lukebakio au micro de Gilles de Bilde, à l'interview pour la chaine de télévision VTM. L'ancien Diable a tenté de lui expliquer... en vain, visiblement.

"Je ne pense pas. Vous savez, mon problème est que nous sommes trop négatifs dans ce pays. J'ai vraiment un gros problème avec ça. Nous devons nous soutenir les uns les autres, mais nous sommes trop négatifs. Mon sentiment est que ça se produit parce que nous sommes toujours autant comparés à la génération précédente."

Selon Lukebakio, les Diables ont livré une bonne prestation contre Israël...

"Il y a beaucoup de blessés, nous essayons de faire de notre mieux. Nous avons eu des occasions, que nous n'avons pas saisies, puis nous avons commis une erreur. C'est un problème, mais nous devons continuer positivement. Nous ne sommes pas qualifiés pour la suite de la Ligue des Nations, c'est comme ça, nous devons continuer à aller de l'avant."

Une réaction étonnamment positive comparé au résultat et à la prestation livrée par les Diables. La Belgique, sixième au classement FIFA, a tout de même été battue par l'Israël et sa 81e place. "Nous avons fait une erreur, ce n'est pas comme s'ils avaient gagné en dominant et en méritant leur victoire."

"Ça aurait pu être mieux, mais qui a dit que ce serait facile contre Israël ? Nous construisons avec cette nouvelle génération, de telles défaites font partie du processus, elles nous rendront plus forts. Il faut juste nous donner du temps", a conclu Dodi Lukebakio. Certes...